فورميلا واحد: هاميلتون يسعى لتحقيق لقب سادس في موسم 2019

قال لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات إن الانتظام سيكون عاملاً رئيسياً في سعيه لتحقيق لقب عالمي سادس في عام 2019 والثالث تواليا.

وأصبح البريطاني الذي توج بلقبه الخامس العام الماضي ما جعله يتساوى في عدد الألقاب مع الأرجنتيني خوان مانويل فونجيو نجم سباق السيارات في خمسينيات القرن الماضي يطمح إلى تسجيل سبعة ألقاب لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الألماني مايكل شوماخر.

من جانبه أكد زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي يواجه صعوبات للتأقلم مع فريق مرسيدس في الوقت الحالي على أهمية الانسجام بين سائقي مرسيدس، كما عبر عن رغبته في تحقيق نتائج أفضل هذا الموسم بعدما اكتفى بالمركز الخامس في الترتيب العام في 2018.

ومن المقرر أن تبدأ الفرق التجارب التحضيرية للموسم المقبل الاثنين في برشلونة الإسبانية، تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد في 17 آذار/مارس في ملبورن.