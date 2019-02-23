القبض على "الرجل الغوريلا" في لويزيانا

قالت الشرطة إن رجلا يرتدي زيا تنكريا لغوريلا اقتحم منزلا في لويزيانا واختبأ تحت الفراش قبل أن يلقي أفراد الشرطة القبض عليه.

ونقلت وسائل إعلام إخبارية عن ميل إستيس، المتحدث باسم مركز شرطة سولفور في تقاريرها الخميس قوله إن أفراد الشرطة رأوا جيريمي موران يدخل باحات منازل وهو يرتدي الزي. وتلقوا مكالمات عن شخص مثير للشبهات ينظر داخل منازل.

وأضاف إستيس أن موران اقتحم منزلا فيما اقترب منه أفراد الشرطة لكن عثر عليه وهو مختبئ. وسجن بتهم تتضمن مقاومة فرد شرطة والدخول غير المصرح به وارتداء قناع.

في لويزيانا، يمكن أن يعاقب شخص ارتدى قناعا في مكان عام بالسجن حتى ثلاث سنوات بحد أقصى. ويسمح باستثناءات لأسباب دينية أو في المناسبات مثل عيد كل القديسين أو الماردي غرا.

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