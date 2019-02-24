مانشستر سيتي بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب تشيلسي

أحرز مانشستر سيتي لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد انتصاره بركلات الترجيح 4-3 على تشيلسي عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل بدون أهداف، اليوم، الأحد.

وشعر سيتي بالإحباط طيلة الوقتين الأصلي والإضافي مع تحسن أداء تشيلسي بمرور الوقت.

لكن فريق المدرب بيب غوارديولا كان أكثر فاعلية في ركلات الترجيح إذ أحرز رحيم سترلينغ الركلة الأخيرة في مرمى كيبا أريزبالاغا حارس تشيلسي.

وانتهى الوقت الإضافي في ظروف غريبة عندما رفض الإسباني أريزبالاغا الخروج بعدما بدا أنه تعرض لإصابة أثناء إنقاذ فرصة من سيرجيو أغويرو.

ونال سيتي اللقب أربع مرات في آخر ستة مواسم ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا به وله ستة ألقاب متأخرا باثنين عن ليفربول صاحب الرقم القياسي.