ميسي يقود برشلونة للفوز على إشبيلية ويسجل الثلاثية رقم 50 في مسيرته

سجل ليونيل ميسي الثلاثية رقم 50 له في مسيرته ليقود برشلونة للفوز 4-2 على اشبيلية اليوم السبت 23 شباط/فبراير عقب تراجع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مرتين في النتيجة خلال اللقاء، ودفع هذا الانتصار بالفريق الكتالوني لتصدر الترتيب بفارق 10 نقاط عن اقرب مطارديه.

وانتزع اشبيلية، الذي فاز مرة واحدة في الدوري عام 2019، التقدم خلال الشوط الأول عن طريق جناحه المخضرم خيسوس نافاس لكن برشلونة استطاع إدراك التعادل سريعا بتسديدة مباشرة من ميسي.

واستفاد أصحاب الأرض من غفلة دفاع برشلونة ليستعيدوا التقدم قبل نهاية الشوط الأول بعد أن سدد جابرييل ميركادو من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى أرنستو بالبيردي مدرب برشلونة تغييرين هجوميين في بداية الشوط الثاني بالدفع بعثمان ديمبلي وسيرجيو روبرتو ليحصل على رد الفعل المطلوب بعد أن هيأ الجناح الفرنسي الكرة إلى ميسي خارج منطقة الجزاء ليسددها اللاعب الأرجنتيني في زاوية المرمى.

وبدا ميسي، الذي عانى من تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة مزعجة، في مهمة لانتزاع الفوز وبعد أن اقترب مرتين من ذلك استطاع إكمال ثلاثيته ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 85 بعد أن تعامل بسرعة مع إبعاد سيء لاشبيلية ليرسل الكرة من فوق توماس فاسيليك حارس اشبيلية.

وضمن لويس سواريز نقاط المباراة الثلاث بتسجيله خلال الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ان ارسل الكرة من فوق فاسيليك اثر تمريرة من ميسي.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة عقب 25 مباراة بينما يملك اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني 47 نقطة لكن بوسعه تقليص الفارق الى سبع نقاط عندما يستضيف فياريال يوم الأحد.

وتراجع إشبيلية الى المركز الخامس خلف خيتافي وخرج من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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ميسي يتسم بالحسم والتفوق

وقال بالبيردي مدرب برشلونة "ميسي يتسم بالحسم والتفوق"، كل فريق يمتلك لاعبين يستطيعون الحسم لكننا نمتلك الأفضل على مستوى العالم، مضيفا "الأمر لا يقتصر فقط على أهدافه بل يمتد إلى أنه يكون حاضرا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب".

وتعرض إشبيلية لهزيمة مذلة 3- صفر أمام فياريال المتعثر الأسبوع الماضي لكن بالبيردي حذر قبل بداية اللقاء من السجل المثالي للفريق الأندلسي على استاد سانشيز بيزخوان حيث تغلب الفريق على ريال مدريد 3-صفر وعلى برشلونة 2-صفر في كأس الملك هذا الموسم.

وانتزع أصحاب الأرض التقدم عن طريق هجمة مرتدة سريعة من وسام بن يدر قطع بها مسافة كبيرة من الملعب قبل أن يمرر لنافاس الذي سيطر على الكرة من أول لمسة ثم سدد لتمر الكرة بجوار ساق جيرار بيكي وبعيدا عن متناول مارك-أندريه تير شتيجن وتسكن الشباك.

ومنع ضغط إشبيلية منافسه برشلونة من تطبيق اسلوب لعبه القائم على التمريرات السريعة واستطاع ميسي ان يسجل هدفا رائعا بعد ان قابل اللاعب الارجنتيني تمريرة عرضية من إيفان راكيتيتش بتسديدة مباشرة تاركا فاسيليك بدون اي خيارات.

ويعد إشبيلية الضحية المفضلة لميسي بعد أن شارك بديلا العام الماضي ليسجل هدفين في دقيقتين ويضمن التعادل 2-2 لبرشلونة بعد ان كان متراجعا 2-صفر.

وحسن ميسي سجله هذه المرة وبات رصيد أهدافه في مرمى الفريق الأندلسي 36 هدفا في 37 مباراة.

وقال ميسي "يبدو من الصعب دوما الفوز هنا، ندرك ما هو الشعور عند الحضور إلى هذا الإستاد ومدى جودة أداء لاعبي إشبيلية"، مضيفا "انهم (لاعبو إشبيلية) يجعلون الأمور صعبة للغاية علينا بانتزاع التقدم لكننا ندرك أن علينا تجاوز كل هذا".

وهذه هي الثلاثية رقم 44 لميسي مع برشلونة منها 32 في دوري الدرجة الأولى الإسباني وثمانية في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في كأس الملك وثلاثية واحدة في كأس السوبر الاسبانية، وسجل ميسي ست ثلاثيات مع الأرجنتين.

خيتافي يتقدم

وتقدم خيتافي نحو أول أربعة مراكز في الترتيب بفوزه على جاره رايو فايكانو 2-1 ما عزز من آمال الفريق الصغير القادم من مدريد في اللعب بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

تقدم المهاجم خايمي ماتا لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول بإنهاء رائع في سقف الشبكة قبل أن يتم إلغاء هدف له قبل نهاية الشوط ذاته.

وعلى الرغم من سيطرته على أغلب فترات اللقاء أمام رايو المتعثر، لكن خيتافي فوجئ في الدقيقة 58 بتسديدة متقنة من على حافة منطقة الجزاء من راؤول دي توماس مهاجم الفريق الزائر والمعار من ريال مدريد.

لكن خيتافي، الذي أضاع تقدمه بهدفين أمام ايبار الأسبوع الماضي ليظل خارج أول أربعة في الترتيب، لم يهدر الفرصة وانتزع التقدم من جديد بعدها بعشر دقائق بعد أن شق ماتا طريقه إلى داخل منطقة الجزاء وهيأ الكرة لزميله المهاجم خورخي مولينا ليهز الشباك من مسافة قريبة.

ومنح الفوز خيتافي، العائد لدوري الاضواء في 2017، المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وظل رايو في منطقة الهبوط محتلا المركز 19 برصيد 23 نقطة.