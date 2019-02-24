مئات الكنديين يشيعون جثامين سبعة أطفال سوريين قضوا في حريق في هاليفاكس

شيع مئات الأشخاص يوم السبت جثامين سبعة أطفال من اللاجئين السوريين لقوا حتفهم في حريق شب بأحد المنازل الأسبوع الماضي في مدينة هاليفاكس بشرق كندا.

وكانت أسرة البرهو قد انتقلت إلى كندا في 2017 بعد أن قامت برعايتها جمعية للاجئين في هاليفاكس وأظهر شريط مصور على يوتيوب حظى بمشاهدة على نطاق واسع استقبال الأسرة في مطار بالورود والبالونات. وتراوحت أعمار الأطفال بين 15 عاما وأربعة أشهر.

ويرقد والدهم في المستشفى في حالة حرجة نتيجة هذا الحريق أما الأم فقد خرجت من المستشفى.

ومازالت السلطات لا تعرف سبب الحريق وتقول إن التحقيق قد يستغرق شهورا قبل استكماله.

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