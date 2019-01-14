على وقع الإغلاق الحكومي.. فطائرُ بيتزا هديةً من مراقبين جويين في كندا لزملاء أمريكيين

في لفتة أخوية ظريفة، قامت مجموعة كبيرة من المراقبين الجويين في كندا بشراء المئات من فطائر البيتزا وإرسالها إلى نظرائهم الأمريكيين خلال الأيام الماضية معبرين عن دعهمهم أثناء التعطيل الجزئي للحكومة الأمريكية.
وقال بيتر دافي رئيس اتحاد حركة الملاحة الكندي يوم الأحد لوكالة أسوشيتد برس إن المبادرة بدأت يوم الخميس حين قام موظفون في مركز إدمونتون للملاحة الجوية بجمع مبلغ من المال لشراء فطائر بيتزا متنوعة وإرسالها لزملاء في ألاسكا في الولايات المتحدة، وبعدها قررت مرافق كندية أخرى الإنضمام لتلك المبادرة.
وقد تسبب تعطيل الحكومة الاتحادية الجزئي الذي فرضه ترامب على الولايات المتحدة بإيقاف رواتب أكثر من 10 آلاف موظف في مراكز الملاحة الجوية والتحكم بحركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية. ويحاول الرئيس الأمريكي عن طريق هذا التعطيل الضغط على الحكومة لتمويل جدار حدودي عازل بين الولايات الجنوبية والمكسيك.
دافي أضاف إن أعضاء الاتحاد في كندا يبحثون عن طريقة للتعبير عن دعمهم ووقوفهم إلى جانب زملائهم الأمريكيين لتجاوز هذه المرحلة، لإدراكهم صعوبة ودقة العمل في مجال الملاحة الجوية.
ونشر موظفون أمريكيون صورا لهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع فطائر البيتزا وتعليقات تشكر زملاءهم الكنديين.
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