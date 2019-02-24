تعرف على ميزات "مايت X" آخر إنتاجات العملاق الصيني "هواوي" القابل للطي

أطلق العملاق الصيني لتكنولوجيا الاتصالات، "هواوي"، نموذجه الجديد من الهواتف المحمولة القابلة للطي، "هواوي مايت X"، لتكون الشركة بذلك الثالثة حول العالم التي بدأت بإنتاج هذا النوع من الهواتف الذكية.

وجاء الإطلاق خلال "المؤتمر العالمي للموبايل" الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية.

وقامت شركة "سامسونغ" بإطلاق نسختها "غالاكسي فولد" من الهواتف القابلة للطي منذ أيام فقط، بعد قيام شركة صينية أخرى (رويول) بإطلاق نسختها، "فليكس باي"، في العام الماضي.

وبعكس "سامسونغ"، عرضت "هواوي" الهاتف على الصحافة، قبيل موعد الإطلاق الرسمي، في برشلونة الإسبانية، بينما اكتفت الشركة الكورية بتقديمه عبر شاشة، وبعيداً من متناول الجمهور.

وتقول نيكول سكوت، مديرة تحرير موقع "موبايل غيك" المتخصص بتكنولوجيا الهواتف المحمولة، إنه من الغير الممكن إجراء مقارنة بين المنتجين حقاً، خصوصاً وأن الوصل إلى نسخة من "غالاكسي فولد" متعذر حتى الآن".

وتضيف سكوت أن "هواوي" "امتلكت ما يكفي من الجرأة لعرض منتجها على الناس. فحتى لو لم يكن بإمكان الحاضرين الإمساك بالهاتف، لقد بدا حقيقياً أكثر".

الشاشة

يمتلك "مايت X" شاشتين، الأولى بقياس 6.6 إنشات (نحو 16 سنتيمتراً) والثانية بقياس 6.38 إنش. ويمكن تحويل الشاشتين إلى شاشة واحدة، على نسق Tablet (لوحة) يبلغ قياسها 8 إنشات – أي 20 سنتيمتراً تقريباً.

خلال تقديم "هواوي مايت إكس" اليوم في برشلونة REUTERS/Sergio Perez

من ناحية مقاييس العرض، تبلغ سماكة "هواوي" 11 ملمتراً عندما يكون مطوياً، و5.4 ملمتراً عندما يتم فتحه وتحويله إلى لوح (تابليت).

صورة عن المقاييس

وبحسب ما نقلته وكالة "آ ب" عن سكوت، ثمة اختلاف كبير بين "غالاكسي فولد" و"هواوي مايت X" من تصميم الشاشة.

ذلك أن "سامسونغ" وضعت تقنية الطي في داخل الشاشة، أي أنه على المستخدم فتح الهاتف ليتمكن من رؤيتها كاملة، بينما قامت "هواوي" بتصميمها من الخارج. (أنظر إلى الصورة أدناه)

شاشتا "هواوي" تمكن رؤيتهما من الخارج. أيّ أنهما تشكلان غلاف الهاتف الخارجي REUTERS/Sergio Perez

والهاتف الجديد مزوّد بكاميرا تعتمد على تقنية "ثري ليكا" وهي تقنية رأيناها في هواتف "هواوي" أخرى. وبعكس "سامسونغ"، إن "مايت X" مزوّد بالتقنية المطلوبة للاتصال بالإنترنت عن طريق تقنية 5G.

وتزعم "هواوي" أن سرعة تحميل الهاتف من على الإنترنت تلامس حدّ 4.6 GB في الثانية، ما يعني أن تحميل فيلم كامل قد يتطلب ثلاث ثوان في حال كان الهاتف متصلاً بالـ 5G.

وترى سكوت أن الهواتف القابلة للطي ستكون متواجدة بكثرة في المؤتمر العالمي للموبايل (2020) وأنها ستشكل جزءاً واعداً في مستقبل الهواتف المحمولة.

السعر

قال العملاق الصيني إن إنتاج الهاتف "هواوي مايت X" بهدف التسويق، سيبدأ في منتصف العام الحالي 2019، وإن سعره سيبلغ نحو 2300 يورو، أي ما يقارب 2600 دولار أميركي. وسيصير الهاتف متاحاً للزبائن في منتصف 2019، ويفوق سعره سعر "غالاكسي فولد" الذي أعلنت الشركة أنه سيلامس حد 2000 دولار أميركي.