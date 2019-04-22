أمريكا تفرض العقوبات وقافلة هواوي تسير.. أرباح بقيمة 39% في الفصل الأول من 2019

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الاثنين إن إيرادات الربع الأول من العام قفزت 39 بالمئة إلى 179.7 مليار يوان (26.81 مليار دولار) في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها شركة التكنولوجيا الصينية.

وقالت الشركة التي تتخذ من شنتشن مقرا لها وتعد أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم إن هامش صافي الربح بلغ حوالي ثمانية بالمئة للربع الأول، مضيفة أنه مرتفع قليلا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ولم تكشف هواوي عن صافي ربحها.

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يأتي الإعلان عن قدر محدود من النتائج في الوقت الذي تكثّف فيه الولايات المتحدة حملتها على هواوي غير المدرَجة بدعوى أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس، حيث تحث حلفاءها على منعها من بناء شبكات الجيل الجيل الخامس للهاتف المحمول.

ونفت هواوي مرارا تلك المزاعم.

وقالت هواوي اليوم إنها شحنت 59 مليون هاتف ذكي في الربع الأول. ولم تكشف عن أرقام نفس الفترة من العام الماضي، لكن بحسب شركة أبحاث السوق ستراتيجي أناليتيكس، فقد شحنت هواوي 39.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من 2018.