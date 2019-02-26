"بيجو" تعود لأمريكا و"ستروين" تنطلق في الهند و"أوبل" إلى روسيا

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إس أيه" الفرنسية لصناعة السيارات التى تنتج "بيجو" و"سيتروين"، كارلوس تافاس أعلن عن خطة لإعادة إدخال السيارة من العلامة الأولى إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري بعد غياب دام قرابة ثلاثة عقود عن ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأعرب تافاس عن اعتقاده بأن تنطلق أول سيارة "سيتروين" في شوارع الهند بحلول نهاية العام 2021. فيما تعود "أوبل" إلى روسيا سعياً وراء زيادة مبيعات المجموعة بنسبة 50 بالمائة خارج أوروبا بحلول العام 2021.

وقال تافاس: "لأنه لا تزال هناك مناقشات مستمرة حول التعريفات، سننتظر بضعة أسابيع أو بضعة أشهر حتى نرى بوضوح ما هي التعريفات التي ستخرج من تلك المناقشات وأننا نؤكد أن خطط أعمالنا تحلّق عالياً".

ويشير هذا التحرك إلى ظهور لافت لأجواء الثقة والتفاؤل فى صناعة السيارات التى تراجعت ثروتها العام الماضي بعد تباطؤ النمو الاقتصادي والحروب التجارية وتهديد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بتعريفات جديدة على السيارات الأوروبية.

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وتهضم شوارع أوروبا حالياً نحو 80 بالمائة من مبيعات السيارات العالمية في مجموعة "بي إس أيه" عقب الاستحواذ على قسم أوبل في جنرال موترز في العانم 2017.

وبفضل الأرباح الطائلة ستقدم مجموعة "بي إي أيه" مكافأة قدرها 3.810 يورو للعمّال الفرنسيين الذين يحصلون على أقل من ضعف الحد الأدنى من الراتب.