"العين الثالثة" أحد أهم الابتكارات في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية بإسبانيا

درجت العادة أن يحوي الهاتف الذكي (الموبايل) كاميرتين، واحدة مثبّتة على أعلى السطح الأمامي للجهاز، وأخرى مثبّتة في أعلى السطح الخلفي منه، لكن من خلال المؤتمر العالمي للهواتف الذكية الذي انطلق يوم أمس الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، بات بإمكان الهواتف الذكية التعامل مع كاميرات ثلاث.

فـ Third-i هي كاميرا ثالثة يتم تثبيتها في المكان الذي يريد المرء دوام النظر إليه عن بعد، وتم دمج الكاميرا في نافذة يمكن تحريكها لأعلى وأسفل والتحكم بها باستخدام خيار مثبت على أحد أزرار التطبيق الموجود في الجهاز.

يقول أحد كبار مسؤولي الشركة ايتسيك ليفي: "إننا نقضي ربع يومنا هنا ضمن أجهزيتنا المحمولة، وبالتالي نحن مفصولون عملياً عن محيطنا، لذا فإن ما فعلناه هو أن نوصلك بمحيطك أثناء وجودك".

موضحاً أنه قد تم وضع تطبيق مزود بكاميرا، وهذا الكاميرا يتم وضعها في المكان المراد تصويره بشكل دائم، ومن خلال التطبيق يمكن التحكم بزاويا التصوير وكذلك بأبعاده.

واشار ليفي إلى أنه تم تثبيت مصدر ضوئي من أجل التصوير ليلاً، لافتاً إلى أن الكاميرا تصدر إشارة صوتية أثناء عملية التصوير لكي يدرك الآخرون أن هناك كاميرا تصوّر، وبالتالي نحول دون استخدام هذا الجهاز في أمور تتعلق بالتطفل على حياة الآخرين، حفاظاً على الخصوصية.

يذكر أن المؤتمر العالمي لأجهزة الهاتف الجوال أو المحمول يعدّ أكبر مؤتمر عالمي متخصص في تقنية الهواتف الذكية، ويعقد المؤتمر كل عام في مدينة برشلونة في أواخر شهر شباط/فبراير ويستمر عدة أيام، ويشارك فيه مئات الشركات المعنية بالهواتف الذكية، ويزور المؤتمر أكثر من 100 ألف شخص، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنية الهواتف الذكية.

للمزيد في "يورونيوز"