الشاشات الذكية تصل إلى القبعات والحقائب

تواصل شركة "رويول" الصينية إبهار زبائنها بمنتجاتها الجديدة في مجال تطوير الهواتف النقالة والشاشات وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وهو ما ظهر بوضوح خلال مشاركتها في المعرض العالمي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة، التي تدور فعالياته في مدينة برشلونة الاسبانية حيث عرضت "رويول" منتجاتها الجديدة التي تتمتع بالمرونة والقابلية للطي، وهي الميزة التي ركز عليها المصنعون والتي من المفروض أن تطغى على مستقبل الهواتف الذكية.

وكغيرها من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية تسعى "رويول" إلى إخراج السوق من الحالة الروتينية التي بات الزبون يلاحظها بين الأجهزة، ولإنعاش مبيعاتها كشفت الشركة الصينية النقاب عن هاتفها القابل للطي والمزود بشاشة قياس 7.8 بوصة، والذي يصل سعره إلى حوالي 1300 دولار.

روبرت توماس مدير المنتجات والتشغيل بالفرع الأوروبي لشركة "رويول" أكد أنّ المؤسسة قامت بتصنيع شاشة "يولترا ثين" الملونة والرفيعة والتي يبلغ سمكها واحد من مائة مليمتر، وهو ما يسمح بثنيها في جميع الاتجاهات، وهي مضادة للصدمات.

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وكانت شركة "رويول" قد نجحت أيضا في تقديم شاشات عرض على القبعات وهو ما لاحظه عشاق كرة القدم خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا حيث طورت الشركة التي تتخذ من مدينة شنتشن مقرا لها شاشات تليفزيونية قابلة للطي يمكن لصقها على القبعات لمتابعة برامج تلفزيونية ومباريات كرة القدم على الهواء مباشرة، عن طريق نقل المحتوى من الهاتف الجوال أو الجهاز اللوحي إلى القبعة.

وطوّرت الشرطة أيضاً حقائب يد مدمجة بشاشات عرض مرنة، ما يعني أنه يمكن للأشخاص مشاهدة التلفزيون على حقيبة ما أو استخدامها كإعلانات دعائية في الشوارع.

وحسب الخبراء فإن شاشات العرض التي قدمتها شركة "رويول" متصلة بمصدر طاقة خارجي صغير يساعد على إعادة شحنها عدة مرات. للتذكير دخلت شركة "رويول" في شراكة مجموعة "إيرباص" حيث تعمل على تطوير تكنولوجيا إلكترونية مرنة في مجال الملاحة الجوية.