بلومبرغ: أوبر في طريقها لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم"

أعلنت وكالة بلومبرغ للأخبار اليوم الخميس 28 شباط/فبراير نقلا عن مصادر مطلعة إن "أوبر تكنولوجيز" في مرحلة متقدمة من مباحثات لشراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم نتوركس" ومقرها دبي.

وذكر تقرير نشرته بلومبرغ، ان الشركتين قد تعلنان في الأسابيع المقبلة عن صفقة، في صورة نقد وأسهم تجعل قيمة "كريم" حوالي ثلاثة مليارات دولار.

ووفقا للتقرير، فإن المفاوضات مستمرة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي.

وتسعى أوبر، التي تتجه إلى أن تصبح شركة ذات ملكية عامة هذا العام، إلى سبل جديدة للنمو حتى بينما تواجه منافسة شديدة في نشاطها الأساسي لخدمات نقل الركاب.

وفي حديث إلى رويترز أبلغت مصادر مطلعة، أن أوبر تلقت تقديرات من مصرفيين يديرون الطرح العام الأولي للشركة تشير إلى أن قيمتها تصل إلى 120 مليار دولار.

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