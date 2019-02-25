شاهد: أفضل قوات النخبة والتدخل السريع في العالم يشاركون في تحدي دبي للفرق التكتيكية

يشارك أكثر من 40 فريقاً من أفضل ضباط الشرطة في العالم من أكثر من 20 بلداً في تحدي الفرق التكتيكية (الأسلحة والتكتيكات الخاصة - التدخل السريع) الذي يستمر لخمسة أيام في دبي.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية هو أول حدث عالمي من نوعه يجمع بين نخبة قوات الشرطة حول العالم، التي يتم تدريبها على القيام بواجبات الإنقاذ التكتيكية وتقوم بدوريات على مدار العام.

أحد الفرق المشاركة في هذا البطولة هي وحدة خدمة الطوارئ التابعة لشرطة نيويورك والتي تضم نحو 400 ضابط.

وتشارك في التحدي أيضاً فرق من الإمارات والكويت ولبنان والبرازيل وفرنسا وروسيا إلى جانب العديد من الفرق الأخرى.

وشملت التدريبات إنقاذ رهائن، وإغارة على برج، ودورة عقبات، وتم تصميم كل واحدة من المهام لاختبار مستوى مهارة الضباط في الرماية والتحمل.

وتصدرت شرطة دبي عناوين الأخبار حول العالم لما تمتلكه من أدوات وطائرات بدون طيار، ومركز شرطة ذكي، وأسطول من السيارات السوبر تشمل لامبورغيني، وأستون مارتن، وبوغاتي.

لكن حكومة الإمارات العربية المتحدة بذلت في السنوات الأخيرة جهودًا لزيادة تدريب ضباط الشرطة ورجال الإطفاء.

ويمثل الحدث فرصة لشرطة دبي لإظهار التزامهم بمهارات مهنتهم.

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