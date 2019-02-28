شاهد: لحظة صدام قطار القاهرة وتفاصيل جديدة عن سبب وقوع الحادث

أظهرت لقطات مصورة بكاميرات المراقبة الأمنية لحظة اصطدام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة يوم الأربعاء.

وقال التلفزيون المصري الرسمي وشهود إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 50 آخرون في الحادث ولكن وزيرة الصحة هالة زايد قالت لاحقاً إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب 43.

وأضافت زايد أن السلطات لم تستطع تحديد هوية الكثيرين من القتلى العشرين بسبب شدة الحروق.

مشادة بين سائقين

وقال النائب العام المصري نبيل صادق إن التحقيقات الأولية أظهرت وقوع مشادة بين سائقي قطارين ما تسبب بشكل رئيسي في وقوع الحادث الدموي.

وأضاف أن سائق القاطرة، التي اصطدمت برصيف المحطة وسببت الانفجار الذي أعقبه حريق ضخم، تدلى منها وتركها دون مكابح أثناء مشادته مع سائق قاطرة أخرى أغلقت الطريق أمامه.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن وزير النقل هشام عرفات استقال بعد الحادث. وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات ألقت القبض على سائق القطار.

رويات الشهود

وقال شهود إن ركابا يحملون أمتعة هرعوا للنجاة بحياتهم مع انتشار الحريق، بينما كان عدة أشخاص يركضون وقد أمسكت بهم النيران.

وقال شاهد يدعى إبراهيم حسين "شاهدت شخصا يلوح من الجرار في بداية دخوله إلى الرصيف ويصرخ قائلا: لا توجد فرامل (مكابح). قبل أن يقفز من الجرار. ولا أعرف ما الذى حدث له".

وذكرت مصادر أمنية أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث متعمد. وقال وزير النقل إن خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل انفجر.

حوادث متكررة

ولدى مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة وتشيع بها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الاسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا عام 2017.

ولطالما شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديدية.

وعقب الحادث، قام مستخدمون مصريون لمواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفض فيها تطوير الشبكة معلناً تفضيله أن يضخ أموالاً في استثمارات بنكية تدر عائداً أكبر من عائدات قطاع النقل.

وارتفعت أعمدة الدخان فوق محطة مصر بميدان رمسيس في وسط القاهرة. وداخل المحطة، كان الجرار المتفحم مائلا على أحد جانبيه بجوار الرصيف.

إقرأ أيضاً:

بالصور: حريق محطة رمسيس في القاهرة

تعرف على أبرز الدول العربية التي نفذت عقوبة الإعدام خلال السنوات الأخيرة

شاهد: انحراف قطار ألماني سريع عن مساره في مدينة بازل بسويسرا

تحقيق

قال أحد المارة ويدعى مينا غالي "كنت أقف على الرصيف وشاهدت القطار يدخل مسرعا إلى الحاجز. السرعة كانت كبيرة. الناس كلها كانت تجري. ناس كثيرة ماتت بعد أن انفجر الجرار".

وأضاف "رأيت تسع جثث على الأقل ملقاة على الأرض متفحمة".

وقال أحمد يوسف وهو طبيب بمستشفى الهلال القريب من المحطة، إن المستشفى استقبل أكثر من 20 مصابا معظمهم في حالة خطيرة.

وذكر الشاهد أحمد عبد التواب أن الرصيف كان مزدحما بمسافرين كانوا ينتظرون قطارا آخر.

وأضاف "النار أمسكت في الناس. كانوا يجرون والنار ممسكة بهم حتى سقطوا على بعد أمتار من الحادث... المشهد كان مرعبا".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده المحطة أن تحقيقا سُيفتح حول الحادث، وتعهد بمحاسبة المسؤولين.

وقال الطالب علي رمضان إنه أصيب بحروق وأصيب في قدمه عندما ارتطم بمقعد خرساني على الرصيف.

وأضاف "لا أعرف متى ستنتهي حوادث القطارات. قالوا لنا إنهم أحضروا بملايين الدولارات جرارات جديدة وقطارات جديدة ولا يزال الناس يموتون بسبب حوادث القطارات".

وعلقت وزارة النقل حركة وصول وانطلاق القطارات من محطة مصر لفترة وجيزة قبل أن تعلن انتظام حركة القطارات بالمحطة فيما عدا الرصيف الذي وقع عنده حادث الجرار.