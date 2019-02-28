سماع دوي انفجار هائل وإطلاق نار كثيف في العاصمة الصومالية مقديشو

قال مراسل من رويترز إن انفجارا مدويا هز العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان.

كما قال شاهدان لوكالة "أسوشيتد برس" إنهما سمعا دوي إطلاق النار عقب صوت الانفجار في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأضاف الشاهدان أحمد محمد وهو صاحب متجر، وفاطمة نور المقيمة في المنطقة، إن الأصوات بدت وكأنها قادمة من مقر إقامة رئيس محكمة الاستئناف في الصومال على طريق مكة المكرمة.

ولم تقدم السلطات الصومالية أي معلومات حول انفجار أو هجوم، فيما تكثر الهجمات التي يتبناها متطرفون إسلاميون في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

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