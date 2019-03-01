شاهد.. سيدات يحترفن الطيران والشقلبات في مصارعة "الشوليتا" ببوليفيا

نساء بتنانير فضفاضة، دخلن عالم المصارعة الحرة، حركات سريعة وعنيفة بآن واحد احترفنها، ليقدمنها في مباريات "شوليتا" للمصارعة في بوليفيا.

والشوليتا بلغة الأيمارا وهي لغة سكان بوليفيا الأصليين، تعني المرأة التي ترتدي التنورة الفضفاضة مع القبعات والحذاء الجلدي.

أعداد الشوليتا في بوليفيا تراجع في السنوات الأخيرة، ليبقى منهن سبع مصارعات فقط.

ريانا توريز الأشهر بينهن والتي تلقب بليدي هونكا، والتي تسيطر على الحلبة منذ سنوات طويلة، حركاتها مقتبسة من المصارع المكسيكي راي ميستيريو.

توريز البالغة من العمر 29 عاما، تُدرب حاليا فريق مصارعة، تتراوح أعمار من فيه بين 16 -19، على أمل أن تساهم في الإبقاء على هذه الرياضة في بوليفيا بين النساء.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد: مصارعة أصابع القدم... أغرب رياضة في بريطانيا

كيريوس‭ ‬ينقذ ثلاث نقاط لحسم المباراة ويصعق نادال في أكابولكو

هيت ينتزع فوزا مثيرا من وريورز وباكس يتفادى انتفاضة كينغز

كلوب يطلب من لاعبي ليفربول الحفاظ على تألقهم

المتدربات عند توريز، ويبلغ عددهن خمسين ما يزلن بعيدات عن الاحتراف، لكن يتم تدريبهن بمباريات تنظم مع مصارعات أخريات.

وبرأي توريز، فعلى الفتيات الراغبات باحتراف هذه الرياضة أن يتمتعن بالقوة والعزيمة والرشاقة في نفس الوقت.

ناتاليا بيبيتا، وهي مصارعة محترفة أيضا قالت إنها احترفت هذه الرياضة لأجل والدتها التي تستمتع بمشاهدة مبارياتها، وأضافت:"هنالك أطفال يشجعونا على الاستمرار، وكبار في السن أيضا، كأمي التي تعشق المصارعة، هذا ما يدفعني للتقدم، وتحقيق حلم لم تستطع أمي تحقيقه من قبل".

المباريات عادة تبدأ بموسيقى تقليدية، تدخل على أنغامها المصارعات إلى الحلبة بحركات راقصة، يتفاعل معها الجمهور، ومع حركات الضرب والشقلبات التي يتخللها الطيران في الهواء باستخدام حبال الحلبة، لتنتهي الجولة بضربات الحكم على الأرض أو باستسلام الخصم.