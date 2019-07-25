شاهد: الرجل الطائر يفشل في عبور القنال الإنكليزي على زلاجته المائية

قام الفرنسي "فرانكي زاباتا" على متن حاملة طائرات في مدينة "سانجيت" الفرنسية باستخدام لوح طائر من تصميمه الخاص لمحاولة عبور القناة بين فرنسا وبريطانيا الخميس 25 تموز.

وكان "فرانكي" يقف على منصة مدعومة بخمسة محركات نفاثة صغيرة، انطلق من سانجيت الفرنسية الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، آملاً أن يصل مدينة دوفر البريطانية خلال حوالي 20 دقيقة، بسرعة تصل الى 140 كلم في الساعة على ارتفاع بين 15 الى 20 متراً.

وكان يحمل حوالي 42 لتراً من الكيروسين في حقيبته وكان مقرراً له أن يتوقف في منتصف الطريق على متن سفينة لتزويد الفلاي بورد "زلاجة مائية طائرة" بالوقود، إلا أن محاولته باءت بالفشل ليسقط في الماء.

وقد صرح أحد أعضاء فريقه الفني إنه غاب عن منصة للتزود بالوقود مثبتة على متن قارب.

وكان "زاباتا" قد أبهر الحشود يوم 14 يولوي - تموز في العيد الوطني الفرنسي، حيث حلق فوق استعراض عسكري في ساحة الكونكورد في باريس بحضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل".

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