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كرواتيا

كرواتيا: احتجاز أب ألقي بأطفاله الأربعة من نافذة منزله

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع أ ب
كرواتيا: احتجاز أب ألقي بأطفاله الأربعة من نافذة منزله
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REUTERS/Tony Gentile
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في حادثة غريبة في كرواتيا، أقدم رجل يبلغ من العمر 54 سنة، اليوم الخميس، على إلقاء أطفاله الأربعة من نافذة منزله العائلي الواقع بإحدى جزيرة باغ بالبحر الأدرياتيكي في كرواتيا.

و أصيب الطفلان الأكبر سنا من بين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 وثلاث سنوات، بكسور خطيرة، فيما تضرر الصغيرين بدرجة أقل بفعل قذف والدهم لهم من علو 6 أمتار لنافذة الطابق العلوي للمنزل.

وتحاول الشرطة الكرواتية التي اعتقلت الأب تحديد حالته العقلية وسبب إقادمه على هذا الفعل.

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