شاهد: خيول وأفراس أصيلة تتراقص وتتمايل مع الموسيقى في السعودية

قاد مربو خيولهم وأفراسهم لتسير وتتراقص وتتمايل على إيقاعات موسيقية، خلال مهرجان سعودي يحتفي بالحصان العربي الأصيل، الذي يعد مصدر فخر لكثيرين بالمملكة.

وعُرض بالدورة الثانية من بطولة الشرقية للخيل العربية الأصيلة، التي استضافتها مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، 400 حصان عربي.

مسابقتا تصوير وجَمال

وتضمن المهرجان أنشطة عديدة بينها مسابقة للتصوير ومسابقة لجمال الخيل. كما استُعرضت الخيول أمام جمهور ولجنة تحكيم حيث جرى تقييم المحكمين لها حسب نوعها وجسمها.

وأوضح الموقع الإلكتروني للمهرجان أنه تم أيضا تقييم الخيول أثناء توقفها وفي تحركها وهرولتها.

وتحرص المملكة على تطوير صناعتها الرياضية في إطار إصلاحات أوسع لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز صادرات النفط.

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جمال وشجاعة

وللحصان العربي جذور ضاربة بعمق في التاريخ والثقافة العربية، وله تاريخ معروف يمتد على لنحو خمسة آلاف سنة. ويعتبر من أنقى سلالات الخيول ومعروف بجماله، وكذلك تحمله وشجاعته وقوته وإخلاصه لصاحبه.

ومنذ القرن السادس عشر، أرسلت عائلات ملكية وأرستقراطية أوروبية مبعوثين إلى صحاري الجزيرة العربية لاستعادة الخيول الأصيلة لاستيلادها في إسطبلاتها.

ويفخر بشكل كبير من يملك خيلا من هذه السلالة ويحافظ عليها، لا سيما وأن العديد من الفرسان يعتبرونها من أفضل سلالات الخيل في العالم.