تقارير عن إيقاف برنامج تلفزيوني سعودي بعد طرحه مواضيع "حساسة"

ذكرت مواقع إخبارية سعودية أن السلطات في البلاد علقت برنامجاً تلفزيونياً يقدمه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بعد أسبوعين على بدء بثه لتناوله قضايا آنية و"حساسة".

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم، الإثنين، أن برنامج "ماحنا بساكتين" تمّ إيقافه بعد بث ست حلقات منه، لأسباب لم توضحها. وكان من المفترض أن يتمّ بث الحلقة السابعة مساء أمس، الأحد، ولكن ذلك لم يحصل رغم نشر "البرومو" الترويجي في وقت سابق.

وكان البرنامج الحواري يبث مساء على قناة "إس بي سي" الحكومية، ولاقت حلقاته الأولى نجاحاً واسعاً ونسب مشاهدة عالية، ونشاطاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع "سبق" الإخباري الحكومي إن القرار المفاجئ بالتوقف عن بث البرنامج جاء بعد ست حلقات فقط، ركزت على مواضيع شملت النساء السعوديات الهاربات (استضاف الشريان إحداهن)، والعنف المنزلي، والأحياء الفقيرة، والسيدات الأجانب المتزوجات من مواطنين سعوديين وانتشار المخدرات في ضواحي الرياض.

وكان البعض قد اتهم البرنامج بالترويج لصورة معينة للسعودية "وتشويه صورتها" كما طالب البعض الآخر بإيقافه مطلقين هاشتاغ #اوقفو_داوود_الشريان، فيما رأى آخرون أن "السعودية بحاجة لهذا النوع من البرامج".

رأى البعض "أسلوباً عقيماً" في إثارة القضايا من دون البحث عن حلول لها

لا توقفوا البث نحتاج لهذا البرنامج

ودافع الشريان عن برنامجه قائلاً إنه لا يهدف منه إلى التشهير إنما فقط إلى تسليط الضوء على المشكلة. ولم يصدر أي إعلان فوري حول ما إذا كان مقدم البرنامج المعروف، داود الشريان، لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس لهيئة الإذاعة السعودية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلي هيئة الإذاعة السعودية.