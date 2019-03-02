ترامب يقول إن معارضيه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء".

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر (التحرك السياسي المحافظ) قال ترامب "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..".

ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

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