ترامب يطلب من الصين إلغاء الجمارك على منتجات المزارع الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور نظرا لأن المباحثات التجارية تمضي على نحو جيد ولأنه لم يفرض رسوما جمركية نسبتها 25 بالمئة على السلع الصينية يوم الجمعة كما كان مقررا من قبل.

وقال ترامب على تويتر "طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد".

وأشار إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة في الأول من مارس آذار كما كان مقررا من قبل.

وأردف قائلا "هذا مهم جدا لمزارعينا العظماء، ولي".

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