شاهد: مسيرة ضد العنصرية في ميلانو الإيطالية

شارك عشرات الآلاف في مسيرة في عاصمة إيطاليا المالية ميلانو ضد سياسات الحكومة الشعبوية التي يقولون إنها تروج للعنصرية.

وحدد بيير فرنسيسكو ماجوررينو، المسؤول بالمدينة المنوط بسياسة الهجرة، عدد المشاركين في المسيرة التي نظمت تحت شعار "الناس أولا" بنحو 200 ألف.

وكتب على تويتر يقول "سالفيني، قم بإحصائنا". والتغريدة موجهة لزعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني، الذي قام ابان توليه وزارة الداخلية بعرقلة وصول السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، الى إيطاليا. وكانت تلك السفن تقوم بإنقاذ مهاجرين فارين من ليبيا.

المظاهرة، التي انتهت أمام كاتدرائية دومو، سادتها أجواء احتفالية، وقرعت فيها الطبول ونفخت الابواق، واذيعت فيها موسيقى مسجلة.

وقال موريتسيو لانديني، وهو رئيس اتحاد نقابات، إن حكومة إيطاليا "تروج للسياسات الخاطئة، ولا تحارب عدم المساواة".

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