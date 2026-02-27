إيطاليا: قتيلان و40 مصابا في انحراف ترام بميلانو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب نحو 40 آخرين بجروح، الجمعة، إثر خروج ترام عن مساره في شارع فيتوريو فينيتو بمدينة ميلانو الإيطالية واصطدامه بأحد المباني، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ووسائل إعلام إيطالية.

اعلان اعلان

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن "خالص تعازيها" لأسر الضحايا، في حين يأتي هذا الحادث ليصيب مدينة ميلانو بالصدمة، لا سيما وهي تستضيف حالياً فعاليات "أسبوع الموضة"، بعد أيام قليلة من اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

من جهته، أعلن رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، أن القتيلين هما إيطالي في الستينيات من عمره، ومهاجر كان يقيم في المدينة.

وأوضح سالا للصحفيين في موقع الحادث أن أحدهما دهسه الترام لحظة خروجه عن القضبان، بينما كان الآخر ضمن الركاب على متن العربة.

وأفادت الشرطة الإيطالية لوكالة فرانس برس بأن الحصيلة الأولية تشمل 38 مصاباً، فيما ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن عدد المصابين يصل إلى نحو 40 شخصاً، مشيرة إلى أن بعضهم علق تحت القضبان قبل أن تهرع فرق الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

لحظة الانحراف

ووقع الحادث حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، بينما كان الترام من الخط رقم 9 متجهاً من ساحة "ريبوبليكا" نحو "بورتا فينيزيا"، وفقاً لشهادات ركاب نقلتها وسائل إعلام إيطالية.

ووصفت إحدى الراكبات المشهد لوكالة "أنسا" الإيطالية: "انحرف الترام فجأة، ثم تسارع واصطدم بمبنى. كنت قد ركبت من المحطة الأولى (ريبوبليكا)، وكنت أقف بجانب السائق عندما اصطدم بنا جميعاً". وأضاف راكب آخر: "ظننت أنه زلزال، وجدت نفسي على الأرض مع بقية الركاب".

وقال المدعي العام مارشيلو فيولا إن الاصطدام كان "مدمراً"، حيث ظهرت عربة الترام ذات اللونين الأصفر والأبيض ملقاة بشكل عرضي عبر الطريق بعد ارتطامها بمبنى ونافذة أحد المتاجر.

التحقيقات الأولية

رجحت المعطيات الأولية للتحقيق، وفق وسائل إعلام إيطالية، أن يكون الخطأ البشري وراء الحادث، مشيرة إلى أن السائق تجاوز المحطة النهائية للخط ولم يقم بتشغيل نقطة تحويل المسار (الأيياج).

واستبعد رئيس البلدية جوزيبي سالا وجود عطل تقني، قائلاً: "لا يبدو أن الأمر يتعلق بعطل تقني، بل يرتبط بالسائق".

وأفاد شهود عيان بأن الترام كان يسير بسرعة عالية، لكن لم يتسنَّ التأكد مما إذا كان يتجاوز الحد الأقصى البالغ 50 كيلومتراً في الساعة.

يبلغ طول الترام المنحرف 25 متراً، ويتسع لـ66 مقعداً، وهو من طراز "ترام لينك" (Tramlink) الذي دخل الخدمة في ميلانو قبل أسابيع قليلة فقط من الحادث.

ووقعت الكارثة في شارع فيتوريو فينيتو، بحي يقع مباشرة خارج المركز التاريخي للمدينة، حيث أغلقت قوات الأمن المنطقة بالكامل ومنعت اقتراب الحشود لتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق.