شاهد: لوحة بريشة الذكاء الاصطناعي تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد

عُرضت في لندن لوحة صممها برنامج كمبيوتر ولفتت الأنظار وسط أعمال فنانين كبار قبل مزاد فني كبير تنظمه دار سوذبي للمزادات هذا الأسبوع في لندن.

عرض فني لا ينتهي .. هكذا وصفت دار سوذبي للمزادات هذه اللوحة التي صممها برنامج كمبيوتر تحت عنوان (ميموريز أوف باسرباي آي) ولفتت الأنظار لدى عرضها وسط أعمال فنانين كبار قبل مزاد فني كبير يقام هذا الأسبوع في لندن.

اللوحة التي ابتكرها برنامج صممه المبرمج الألماني ماريو كلينجمان ستثير الكثير من الاهتمام حيث قالت سوذبي إنها أول عمل متكامل ومتغير للذكاء الاصطناعي يظهر في الأسواق.

وتتألف لوحة الذكاء الاصطناعي من شاشتين موصلتين سلكيا بكمبيوتر موضوع في صندوق خشبي عتيق التصميم. وتعرض إحدى الشاشتين وجها يبدو أنه لرجل والأخرى تعرض وجها لامرأة على ما يبدو لكن الوجهين يتغيران باستمرار وبسلاسة.

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مارينا رويز كولومر الخبيرة في سوذبي قالت:" هذه التغيرات والأخطاء التي تراها الآن تشير إلى أن الآلة تتعلم وتقول إن هذا الشكل لا يعجبها وتريد أن تنفذه بشكل مختلف وهكذا تتغير اللوحات ، لذا فإن الذي ستراه هو عرض للوحات وصور تتغير باستمرار وهو أمر فريد تماما".

وتتراوح تقديرات سعر لوحة (ميموريز أوف باسرباي آي) بين 30 ألفا و40 ألف جنيه استرليني وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتوقعة للأعمال الفنية التقليدية في مزادات دار سوذبي للفن المعاصر.

وستعرض اللوحة في المزاد إلى جانب لوحات لفنانين كبار منهم لوسيان فرويد وآندي وارهول وجان ميشيل باسكيا وروي ليختنشتاين والتي يرجح أن تحقق بعضا من أعلى الأسعار.

ومن بين تلك اللوحات لوحة "رأس صبي"(هيد أوف إيه بوي) للفنان لوسيان فرويد ومن المتوقع أن تباع بما يصل إلى 6.5 مليون جنيه استرليني وفقا لتقديرات ما قبل البيع.

وستباع تلك الأعمال الفنية في المزاد الذي يقام يومي الخامس والسادس من مارس آذار.