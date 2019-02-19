هل يحمل رسم دعم "السترات الصفراء" في بوردو الفرنسية توقيع بانكسي حقا؟

أثيرت الكثير من التساؤلات حول الرسم (الغرافيتي) الذي ظهر مؤخراً على أحد جدران ساحة "ألبير" في مدينة بوردو غرب فرنسا، والذي تظهر فيه فتاة صغيرة ترتدي سترة صفراء وترفع يدا مصابة تقطر دما.

البعض نسب الرسم إلى فنان الغرافيتي البريطاني الغامض بانكسي، الذي يزور من خلال أعماله التي تقدم نوعا من النقد الاجتماعي القوي، مناطق دون أن يتوقع أحد وجوده ويرحل دون أن يكشف عن هويته.

لحدّ الآن لم يؤكد بانكسي أنه صاحب الرسم، لكن كل المؤشرات تدل على أنّ العمل من توقيعه، فهو يشبه إلى حدّ كبير لوحة "الفتاة الصغيرة والبالون".

الرسم استقطب عددا كبيرا من عشاق الغرافيتي، الذين تدفقوا بكثافة على الساحة لأخذ صورة مع الفتاة الجريحة، التي ترتدي "سترة صفراء"، في مؤشر واضح على دعم الحركة الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا منذ حوالي 3 أشهر.

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أوريليان ديزايو، المدير الفني للمركز الثقافي برنارد ماغريز أكد أنّ الرسم مدهش والفتاة الصغيرة تشبه إلى حدّ كبير فتاة البالون، لكن الفرق يكمن في استبدال البالون بيد جريحة وارتداء الفتاة لسترة صفراء.

وفي حال ما إذا كان الرسم من توقيع فنان الغرافيتي بانكسي، فهذا دليل واضح على دعم الفنان لموجة التظاهرات التي تشهدها فرنسا كل أسبوع واحتجاج ضد الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة للقوة ضدّ المتظاهرين.

وقد سبق للفنان بانكسي وأن انتقد عنف رجال الشرطة من خلال لوحة "كوزيت وهي تختنق بسبب الغاز المسل للدموع" في العام 2016.

وفي نفس السياق تمّ رصد رسم آخر، للفأر "الفوضوي" المحبب للفنان الغامض، في ساحة "البورصة"، التي تعدّ ملتقى "السترات الصفر" كل يوم سبت حيث يظهر الفأر وهو يحمل لافتة "الاستفتاء بمبادرة المواطنين"، وهو المطلب الذي يتبناه محتجو "السترات الصفر" في فرنسا.