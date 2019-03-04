شاهد.. مناوشات مع فلسطينيين بعد حادثة دهس جنود إسرائيليين

هاجم شبان فلسطينيون اليوم مجموعة من جنود إسرائيليين، على بعد حوالي عشرة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، ما أدرى إلى إصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة.

وقد حدثت مناوشات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، في موقع الحادث، أطلق فيها الجيش الإسرائيلي القنابل المسيلة للدموع.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه رد بإطلاق النار عليهم. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اثنين من الفلسطينيين قتلا، بينما أصيب الثالث إصابة طفيفة.

وأضاف الجيش أن القوات أوقفت سيارتها على جانب الطريق، التي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها تعطلت، ثم تعرضوا للدهس المتعمد.

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