شاهد.. إعصار يجتاح ولاية ألاباما ويتسبب بمقتل 22 شخصا

قال جاي جونز رئيس شرطة مقاطعة لي كاونتي بولاية ألاباما الأمريكية إن ما لا يقل عن 22 شخصا، بعضهم أطفال، لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار المقاطعة يوم الأحد ودمر الكثير من المنازل.

وتوقع ارتفاع عدد القتلى مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ.

ومن المتوقع أن يعمل عمال الطوارئ طوال الليل في انتشال جثث القتلى والمصابين من حطام المنازل والشركات المدمرة.

وقال جونز خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية "يكمن التحدي في الحجم الضخم للأنقاض حيث تقع جميع المنازل".

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وقالت مرديث ستون المتحدثة باسم شركة جوريجا باور إن العواصف اقتلعت أشجارا ودمرت منازل في ولاية جورجيا المجاورة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 21 ألف مشترك.

وفي ألاباما قال بيل هاريس الطبيب الشرعي لمقاطعة لي كاونتي إن عدد الوفيات قد يرتفع.

وقال هاريس خلال مقابلة مع صحيفة برمنغهام نيوز مساء الأحد "مازلنا ننتشل الأشخاص من تحت الحطام... سنظل هنا طوال الليل".

وقال مركز إيست ألاباما الطبي في أوبليكا في بيان إنه يعالج أكثر من 40 شخصا أصيبوا في الإعصار وإنه يتوقع استقبال المزيد. وأضاف أنه تم إرسال بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.