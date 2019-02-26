شاهد: السماء تمطر أسماكاً في مالطا !

ضربت عاصفة الساحل الشمالي الشرقي لمالطا برياح سرعتها وصلت لمئة كيلومتر في الساعة.
على خليج سان بابلو في مالطا تلاطمت أمواج عالية للغاية حد غمرها الشواطئ والشوارع، وليبدأ السكان المحليون باستقبال ضيوف غير متوقعين جلبتهم الأمواج، كميات كبيرة من الأسماك! لتعنون وسائل الإعلام المحلية أخبارها "إنها تمطر أسماكاً في مالطا!"
وجاءت هذه الأسماك من مزرعة سمكية في الخليج وطارت بسبب الأمواج العالية.
وتوقعت خدمة مراقبة البيئة البحرية الأوروبية كوبرنيكوس أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار.
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