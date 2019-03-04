البرلمان الأوروبي يقر إلغاء تغيير التوقيت في 2021

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى نحو التخلص من عملية تغيير التوقيت التي تتم مرتين كل عام والتي تعلن بداية فصلي الربيع والخريف كل عام على مدار عقود.

فقد صوتت لجنة في البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين بأغلبية 23 صوتاً مقابل 11 صوتاً فقط لصالح إلغاء تغيير التوقيت في 2021. لكن النواب لم يقرروا بعد أي توقيت -صيفي أو شتوي- يجب تبنيه في المستقبل، فلا زالت هناك انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول أيهما يجب أن يكون التوقيت النموذجي.

كانت عدة دول قد طبقت تغيير التوقيت خلال أزمة النفط في السبعينيات في محاولة لتوفير الطاقة. ومنذ 1996، أصبحت كل دول الاتحاد الأوروبي تغير توقيتها بشكل متزامن.

وأظهر استطلاع رأي المواطنين في الاتحاد الأوروبي العام الماضي أن 84 بالمائة من الناس يرفضون تغيير التوقيت.

وسيذهب المقترح الآن للبرلمان كاملاً وللدول الأعضاء.

للمزيد على يورونيوز:

80 بالمائة من الأوروبيين يريدون إلغاء "التوقيت الصيفي"

البرلمان الاوروبي يصوت لصالح إلغاء الانتقال إلى التوقيت الصيفي والإبقاء على نظام توقيت موحد

هل تكون هذه آخر مرة يتغير فيها التوقيت الموسمي في الاتحاد الأوروبي؟