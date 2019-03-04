الولايات المتحدة تضع حدا لنزاع مع الاتحاد الأوروبي حول بروتوكولات دبلوماسية

وضعت الولايات المتحدة نهاية للنزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن البروتوكول الدبلوماسى، وأشادت بالكتلة باعتبارها "واحدة من أكثر شركاء أمريكا قيمة."

وأعلن السفير الأمريكي جوردون سوندلاند اليوم الاثنين أن الخفض الدبلوماسي الأخير لوضعية سفير الاتحاد الأوروبي في نظام ترتيب الأسبقية الدبلوماسي سينتهي."

وكان الاحتجاج قد تسبب في خلاف أوائل يناير/كانون ثاني، اعتبر دليلا على تدهور العلاقات عبر الأطلسي.

وقال سوندلاند في بيانه إن "الاتحاد الأوروبي منظمة ذات أهمية فريدة، وواحد من أكثر شركاء أمريكا قيمة في ضمان الأمن والازدهار العالميين."

بيد أن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين حول جملة من القضايا، من بينها التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على إيران.

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