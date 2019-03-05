شانيل تودع كارل لاغرفيلد بعرض آخر أزياء من تصميمه

للاحتفاء بمسيرة أحد أفضل مصممي الأزياء في العالم، افتتحت دار الأزياء العالمية شانيل عرض آخر تصميمات الراحل كارل لاغرفيلد بدقيقة من الصمت حدادا عليه اليوم الثلاثاء 5مارس/ آذار مع توافد أصدقائه ومساعديه ومن عملوا معه في باريس.

وتوفي المصمم العالمي كارل لاغرفيلد في نهاية فبراير/ شباط عن عمر 85 عاما، وكان مسؤولا عن إبداعات دار الأزياء الفرنسية على مدى 35 عاما.

وشاركت النجمة بينيلوبي كروز في عرض الأزياء بثوب أبيض يغطيه الريش كما ظهرت الممثلة كارا ديليفين على الممشى مع عارضات أخريات بعد الافتتاح.

وعبر مكبرات للصوت داخل قاعة غراند باليه، استمع الحضور لكلمات بصوت مصمم الأزياء الراحل الملقب "بالقيصر كارل" وهو يروي كيف بدأ العمل مع شانيل عام 1983.

وقال لاغرفيلد في الكلمة المسجلة بالفرنسية "عندما طُلب مني للمرة الثانية، قبلت لأن الجميع قال لي لا تفعل ذلك، لن ينجح الأمر".

وينسب الفضل إلى لاغرفيلد في تحويل شانيل إلى عملاق في مجال الأزياء الراقية بمبيعات بلغت عشرة مليارات دولار سنويا خلال فترة عمله معها كما يعود إليه الفضل في بث روح جديدة في دار الأزياء.

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