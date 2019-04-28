شاهد.. وفاة عارض أزياء على المنصة خلال أسبوع الموضة في ساو باولو

توفي عارض أزياء مشارك في أسبوع الموضة في ساو باولو أثناء أدائه أحد عروض الأزياء.

وقال بيان صادر عن المنظمين إن تايلز سواريس أصيب بالمرض يوم السبت أثناء عرضه أزياء لماركة أوكسا وسقط على المنصة.

وحضر فريق طبي على الفور ونُقل سواريس لاحقًا إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.

لم يقدم البيان المزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة ديها فولها دي ساو باولو اليومية أن سواريس تعثر برباط الحذاء وسقط.

وفقاً للصحيفة، اعتقد الناس في البداية أن سقوطه كان جزءاً من العرض.

وأضافت الصحيفة أن سواريس كان عمره 26 عامًا.

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