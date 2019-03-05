فيديو.. الأمير هاري يفتتح نصبا تذكاريا لضحايا اعتداءات تونس

كشف الأمير البريطاني هاري يوم الاثنين النقاب عن نصب تذكاري لضحايا هجومين داميين وقعا في تونس قبل نحو أربعة أعوام.

وكان مسلح قد قتل 30 بريطانيا وثمانية آخرين في هجوم بمنتجع سوسة التونسي في يونيو حزيران 2015، وقبلها بثلاثة أشهر كان بريطاني آخر ضمن 21 ضحية لهجوم نفذه متشددون على المتحف الوطني في تونس.

وشارك 300 ضيف، منهم عائلات الضحايا، الأمير هاري دوق ساسكس في افتتاح النصب التذكاري في متنزه كانون هيل بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا.

وقال الأمير هاري "إحياء لذكرى كل من فقدوا حياتهم، وإلى كل العائلات التي غيرت تلك الأحداث حياتها إلى الأبد، أود تقديم أسمى آيات الاحترام لكم وإهداء هذا النصب رسميا تخليدا لذكرى أحبائكم".

الأمير هاري يفتتح نصبا تذكاريا لضحايا هجومي تونس عام 2015 في مدينة برمنغهام 1 2 الأمير هاري يزور برمنغهام لافتتاح نصب تذكاري لضحايا اعتدائي تونس 2015 @Copyright: رويترز - أولي سكارف 1 2 أكاليل زهور تذكارية لضحايا هجومي تونس بعضها تقدمة السفارة التونسية في لندن @Copyright: أولي سكارف - رويترز 1 2 الأمير هاري يزور يلتقي أقارب ضحايا اعتدائي تونس 2015 @Copyright: رويترز - أولي سكارف

وزار الأمير هاري بعد ذلك مركز أبحاث معني بجرحى الصراعات (Scar Free Foundation) داخل مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام. ويهدف المركز إلى مساعدة المحاربين القدامى، والمدنيين الذين تركت الجروح ندوبا في أجسادهم بعد تعرضهم لهجمات المتشددين، على التعامل مع الآثار الظاهرة لجروحهم.

ووفقا لمكتب الأمير هاري، فقد أصيب أكثر من 6000 جندي بريطاني بجروح بالغة أو تركت الجروح آثارا على أجسادهم في عدد من الصراعات في الآونة الأخيرة.

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