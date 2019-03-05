شاهد.. حرائق الغابات تستمر في اسبانيا وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة النيران

ساعد انخفاض درجة الحرارة رجال الإطفاء في السيطرة على حرائق غابات في حوالي تسعين منطقة في شمال اسبانيا.

لا تزال المنطقة التي عادة ما يكثر فيها هطول الأمطار في هذا الوقت من العام تواجه مخاطر عالية من الحرائق بسبب ارتفاع غير عادي لدرجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة.

واستمر نحو 300 من رجال الإطفاء وأفراد من قوات الجيش مدعومين بتسع طائرات ناقلة للمياه بمكافحة ألسنة اللهب في استورياس وكانتابريا المجاورة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وساعد بتأجيج النيران رياح جنوبية قوية وصلت سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، ودعت السلطات السكان لتوخي الحذر مع تنبؤات برياح أشد في جنوب البلاد.

تتعرض إسبانيا للحرائق في الصيف، ولا سيما في المناطق الجنوبية الأكثر جفافا، لكن حرائقا كهذه هي غير اعتيادية في فصل الشتاء خاصة في المناطق الشمالية.

وشهدت الأسابيع الماضية مجموعة من الحرائق واسعة النطاق في أستراليا ونيوزيلاندا وبريطانيا وتشيلي.

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