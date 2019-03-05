العثور على عبوات ناسفة بدائية صغيرة في مطاري هيثرو ولندن سيتي

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها فتحت تحقيقا للوقوف على من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن اليوم الثلاثاء.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو اليوم "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها".

وأضافت في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".

ولم يصب أحد في تلك الوقائع ولم تتأثر الخدمات في المطارين والمحطة.

وكانت الشرطة هرعت بعد ظهر اليوم إلى محطة قطارات واترلو في لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي بعد تقارير عن العثور على طرود مثيرة للريبة.

وقالت شرطة النقل البريطانية عن أكثر محطات خط السكك الحديدية الرئيس ازدحاما في العاصمة "الشرطة تستجيب لتقارير عن طرود مريبة".

وأضافت أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي. وتابعت قائلة "الضباط المتخصصون في المكان... جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازي. التحقيقات جارية".

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يذكر أن السلطات البريطانية كانت ألغت كافة الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى، في شهر شباط/فبراير قبل الماضي، عقب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التايمز.

وفي سياق متصل، أوقف المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار/ في الثامن من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد رؤية طائرة مسيرة تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.