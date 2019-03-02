إغلاق مطار لندن ستانستيد لساعات عقب فشل إقلاع طائرة

تحقق سلطات الحوادث الجوية البريطانية في فشل إقلاع رحلة لشركة "لوداموشن" من مطار ستانستيد بلندن إلى فيينا والذي خلف ثمانية جرحى.

أفاد ركاب بأنهم سمعوا دويا على جانب الطائرة مساء الجمعة قبل انزلاقها وتوقفها. وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي نشر مزلاجات الإجلاء.

قالت شركة الطيران في تغريدة إن الطاقم "قرر إجهاض الإقلاع بسبب مشاكل في المحرك وإنزال الركاب على المدرج كإجراء احترازي".

تم تأجيل رحلات الطيران من ستانستيد لما يقرب من ثلاث ساعات، وتم تحويل رحلات الطيران القادمة إلى مطارات أخرى.

ويقول فرع التحقيق في الحوادث الجوية إنه سيرسل فريقاً للتحقيق.

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