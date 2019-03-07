سوريا ترفض تقريرا دوليا عن استخدام "مادة كيماوية سامة" في هجوم دوما

قالت وزارة الخارجية السورية اليوم الخميس أنها "ترفض جملة وتفصيلا" النتيجة التي نشرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي من أن "مادة كيماوية سامة" تحوي غاز الكلور استخدمت في هجوم في أبريل نيسان الماضي على مدينة سورية كانت تسيطر عليها المعارضة.

وقالت الوزارة في بيان بثته الوكالة العربية السورية للأنباء "أكدت سوريا رفضها جملة وتفصيلا الاستنتاجات التي توصل إليها فريق بعثة تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة المزعومة لاستخدام مواد كيميائية سامة في دوما في السابع من (ابريل) نيسان الماضي".

وأضافت "تقرير البعثة لم يأت مختلفا عن التقارير السابقة التي كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق"