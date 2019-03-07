مخطوطات تعود لألبرت آينشتاين تعرض في القدس لأول مرة

بدأت الجامعة العبرية بإسرائيل يوم الأربعاء عرض مجموعة تضم 110 صفحات من مخطوطات كتبها ألبرت آينشتاين، وقالت إن الكثير منها لم يعرض على الملأ من قبل.

تشمل هذه الصفحات ملاحظات تتعلق بالرياضيات مكتوبة بخط اليد ويعود أغلبها إلى الفترة بين عامي 1944 و1948 بالإضافة إلى ملحق إضافي لدراسة عن نظرية الحقل الموحد التي قدمها الفيزيائي المولود في ألمانيا للأكاديمية البروسية للعلوم في عام 1930. وقالت الجامعة إنه كان يعتقد أن الملحق ضاع.

وحاول آينشتاين، الذي طور نظرية النسبية التي تعد أحد أعمدة العلم الحديث، لعقود دون جدوى إثبات مبدأ آخر هو أن الكهرومغناطيسية والجاذبية مظهران مختلفان بحقل أساسي واحد.

وقالت الجامعة العبرية في القدس إنها تلقت الأوراق كتبرع لأرشيف آينشتاين الخاص بها، الذي يضم 80 ألف قطعة، من مؤسسة في شيكاغو اشترتها من شخص يهوى جمع المخطوطات في ولاية نورث كارولاينا.

وقال البروفيسور هانوخه جوتفراينده، المستشار الأكاديمي للأرشيف: "تعكس هذه الأوراق الطريقة التي كان آينشتاين يفكر ويعمل بها. ومعظمها، بخط يده... حسابات رياضية مع القليل جداً من الكلمات".

وأضاف: "إنها ملخصات لملاحظاته... كلما طرأ على باله شيء، فكرة جديدة، كان يجلس فوراً ويدونها، ويبحث عن تبعاتها".

كان آينشتاين قد استقر في الولايات المتحدة بعد التنازل عن جنسيته الألمانية عندما وصل أدولف هتلر إلى السلطة. وأورث كتاباته العلمية والشخصية للجامعة العبرية.

وحصل آينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1921. وتوفي في نيوجيرسي في عام 1955.

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