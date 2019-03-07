شاهد: ببغاوات مدمنة على الأفيون في الهند!

تقبل ببغاوات في وسط الهند على تعاطي جرعات من الأفيون بانتظام فيما يشكو مزارعو الخشخاش ويبذلون كل ما في وسعهم لحماية محصولهم الذي يدر عليهم دخلاً وفيراً.

ويبدو أن الببغاوات الصغيرة أدمنت هذه المادة المخدرة حسبما يقول خبراء ومزارعون فقد رصدت وهي تقضم قطعاً من نبات الخشخاش وتحلق طائرة بها بعد أن تنهش جذوعه بمناقيرها.

وتحدث مزارع يدعى ناندكيشور داكاد عن معاناته قائلاً "الببغاوات مزعجة جداً. تأتي في أسراب ليلاً ونهاراً وتقضم قطعاً من النبات وتأخذها بعيداً. يجب أن تحمي الأسرة بكاملها المحصول ونضطر لإطلاق ألعاب نارية لإبعادها".

ويقول أر.إس تشانداوات الخبير في الأفيون إن الببغاوات تشعر على الأرجح باسترخاء وتحفيز بسبب المركبات شبه القلوية والمنشطات الموجودة في هذا النبات.

ويُنتج الأفيون بشكل قانوني في أجزاء معينة من الهند لأغراض طبية ويسمح بذلك لمزارعين يحملون تراخيص.