الولايات المتحدة: السماح بتسويق بخاخ أنف لجرعات الأفيون الزائدة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها منحت شركة تيفا المحدودة للأدوية الجنيسة موافقتها على تسويق بخاخ للأنف لحالات تلقي جرعة زائدة من الأفيون.

وأضافت الإدارة في بيان يوم الجمعة أن هذه أول موافقة تمنحها لنسخة مكافئة من بخاخ أنف يحتوي على دواء نالوكسون ليستخدمها أفراد من العامة لم يحصلوا على تدريب طبي.

وذكرت أن نحو 400 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب جرعة زائدة من الأفيون بين عامي 1999 و2017، وذلك نقلا عن بيانات للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعطت شركة تيفا موافقة مبدئية على البخاخ في يونيو حزيران من العام الماضي.

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