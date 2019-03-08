بريطانيا تمنح حماية دبلوماسية لموظفي إغاثة معتقلة في إيران

قال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت يوم الخميس إن بريطانيا ستقدم الحماية الدبلوماسية لموظفة الإغاثة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف للتأكيد على اعتقاد الحكومة بأن إيران تصرفت بشكل جائر في معاملتها لها.

وقال هانت إن هذه الخطوة، وهي وسيلة قلما تستخدمها الحكومات لتوفير الحماية نيابة عن مواطنيها، لن يكون لها على الأرجح "مفعول السحر" لكنها قد تساعد في قضية زاغاري-راتكليف.

واعتقلت زاغاري-راتكليف التي تعمل لدى مؤسسة تومسون رويترز في أوائل أبريل نيسان 2016 في أحد مطارات طهران لدى محاولتها العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وقضت محكمة بسجنها خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران وهو اتهام نفته عائلتها وكذلك مؤسسة تومسون رويترز وهي هيئة خيرية مقرها لندن ومستقلة عن شركة تومسون رويترز وعن خدمة رويترز الإخبارية.

وقال هانت "قررت اليوم أن تتخذ المملكة المتحدة خطوة غير معتادة بشكل كبير باستخدام الحماية الدبلوماسية" مضيفا أن الخطوة إشارة لطهران بأن "سلوكها خاطئ تماما".

وأضاف "ليس من المرجح أن يكون لها (الخطوة) مفعول السحر الذي يقود إلى نتيجة فورية. ولكنها توضح للعالم كلة بأن نازانين بريئة وأن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعرض أحد مواطنيها لمعاملة جائرة ".

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