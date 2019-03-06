روحاني يتهم أمريكا بالسعي لتغيير النظام الإيراني ويستبعد إمكانية التفاوض معها

اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني الولايات المتحدة بالتآمر على بلاده، واستخدام ضغوط اقتصادية للإطاحة بالنظام الديني للجمهورية الإسلامية، ورأى أنها سعت لجر العالم الى مواكبتها في فرض الحظر على بلاده "لكنها فشلت". وأوضح أن "إيران تمر بظروف غير عادية وتخوض حرباً اقتصادية بمواجهة العدو"، مستبعداً امكانية إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال روحاني في خطاب له يوم الأربعاء "إيران في حرب اقتصادية ونفسية مع أميركا وحلفائها ... هدفهم تغيير النظام ... لكننا لن نسمح به كأمتنا والقيادة موحدة ضد اعدائنا".

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وأضاف الرئيس روحاني في الخطاب الذي ألقاه في محافظة جيلان الشمالية "لا عودة الى الوراء وسنواصل حريتنا واستقلالنا وسيادتنا".

وحسب روحاني فإن "الشعب الايراني صمد على مدى العام الماضي رغم كل المصاعب التي واجهها والمؤامرات التي حاكها الاعداء ضده".

مؤكداً أن أن لا عودة الى الوراء.