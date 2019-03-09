أستراليا: الحرائق تتسبب في إتلاف 100 ألف هكتار وتدمير عشرات المنازل

تسببت حرائق الغابات التي تشهدها ولاية فيكتوريا الأسترالية منذ أسبوع في تدمير أكثر من 30 منزلا واحراق حوالي 70 مبنى آخر في الوقت الذي مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة. ولحد الآن لم تشر السلطات إلى سقوط قتلى أو جرحى خلال هذه الحرائق.

وأدت موجة حارة قياسية إلى جعل مطلع مارس-آذار الأكثر حرارة في الثلث الجنوبي من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في بلد عرضة للحرائق المميتة بسبب صعوبة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.

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وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن حرائق الغابات أحرقت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي عبر الولاية منذ بداية هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يساعد تراجع درجات الحرارة العالية في مطلع الأسبوع رجال الإطفاء الذين مازالوا يكافحون نحو 17 حريقا في كل أنحاء الولاية.

وأدت أسوأ حرائق غابات في العام 2009 إلى تدمير آلاف المنازل في ولاية فيكتوريا وسقوط 173 قتيلا و414 مصابا في يوم وصفته وسائل الإعلام بأنه" السبت الأسود".