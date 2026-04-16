فيديو. أستراليا في حالة تأهب بعد حريق في مصفاة "فيفا إنرجي" يهدد أمن إمدادات الوقود

اندلع حريق في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مصفاة "فيفا إنرجي" بمدينة غيلونغ، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الوقود في ظل مناخ عالمي متوتر لقطاع الطاقة. وتقع المنشأة على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب غرب ملبورن، وتزود الولايات الشرقية بنحو عشرة في المئة من احتياجات أستراليا من البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وتعالج المصفاة يوميا نحو 120.000 برميل من النفط الخام، يأتي معظمها من مضيق باس ومن الواردات، وتوفر الوقود لولاية فيكتوريا وتاسمانيا وأجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز. وقد أدى الحادث إلى تعطّل وحدة إنتاج البنزين الرئيسية، ما استدعى عمليات إجلاء واستجابة طارئة شاركت فيها فرق الإطفاء وخبراء المواد الخطرة.

وتم احتواء الحريق داخل وحدة إنتاج البنزين، المعروفة بمصنع "موغاس"، حيث غذّته تسربات لهيدروكربونات. وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات وعدم وجود أي مؤشرات على سبب مريب للحادث.

ويأتي الحادث بينما تواجه أستراليا مخاطر متزايدة على صعيد إمدادات الوقود، مرتبطة بـالحرب المرتبطة بإيران وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد حذر من فترة اضطراب ممتدة "long tail"، في وقت تدعم فيه الحكومة شركتي "أمبول" و"فيفا إنرجي" لتأمين الإمدادات من السوق الفورية بتكلفة أعلى.

وصرح وزير الطاقة كريس بوين الخميس بأن إنتاج البنزين يواجه تعطلات، في حين يستمر إنتاج الديزل ووقود الطائرات ولكن بمستويات منخفضة.