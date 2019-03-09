صور أمريكية ترجح استعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي

أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة، أن كوريا الشمالية ربما تكون تعد لإطلاق صاروخ جديد أو قمر صناعي.

وكانت محطة "سوايي" لإطلاق الأقمار الصناعية شرع في تفكيكها، ولكن العملية أوقفت عندما تعثرت المحادثات مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيشعر بالاستياء، إذا عاودت كوريا الشمالية تجارب الأسلحة، رغم أن المحللين يعتقدون أن الأمر يتعلق أكثر فيما يبدو بإطلاق قمر صناعي.

وكان الرئيس الأمريكي التقى بنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، ولكن المحادثات فشلت.

وآخر الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية بشأن محطة "سوايي"، مصدرها خلايا فكرية أمريكية ومعلومات من أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية.

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