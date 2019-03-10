مصدر: الرئيس الجزائري يعود إلى الجزائر اليوم الأحد

قال مصدر مسؤول لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد

وأظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي لتلقي العلاج غادرت المجال الجوي الجزائري واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاما عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاما.

ولم يتم رصد الطائرة (جلف ستريم 4إس.بي) وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير شباط أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها.

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