استقالة وزير الصحة التونسي إثر وفاة 11 رضيعا بعد تلقيهم جرعة تطعيم مغشوش

أعلن وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف استقالته يوم أمس السبت 9 آذار/مارس إثر وفاة 11 رضيعا، بعد تلقيهم جرعة تطعيم مغشوش وفاسد في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة التونسية.

وقال رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد أن "المحاسبة ستطال كل من ستثبت في حقه التحقيقات أي تقصير".

ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية.

ويقول منتقدو الحكومة إن القطاع العام يعج بالفساد.

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