شاهد: الجالية الجزائرية في باريس تتظاهر احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

لم تقتصر المظاهرات التي تشهدها الجزائر ومنذ أسابيع عدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، على الداخل الجزائري فقط بل اتسعت فجوة الاحتجاجات والتي تعد الأكبر منذ 28 عاما، لتشمل مدنا أوروبية.

وتظاهر المئات من الجالية الجزائرية في فرنسا بالعاصمة باريس، تنديدا بقرار بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات.

وهذه ليست الاحتجاجات الأولى التي تنظمها الجالية الجزائرية في فرنسا، إذ شهدت الأيام الماضية العديد من الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة لولاية جديدة.

ولم يظهر بوتفليقة في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاما عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاما.

ويطالب الجزائريون بتنحي بوتفليقة إذ ضاقوا ذرعا بهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 لكن على الرغم من اعتلال صحته فإنه قدم أوراق ترشحه. وينظم الجزائريون احتجاجات منذ 22 فبراير شباط.

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