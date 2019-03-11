العثور على جثة متسلق بريطاني لقي حتفه في نفس مكان وفاة والدته قبل 24 عاماً

أعلن السفير الإيطالي لدى باكستان السبت عن العثور على جثتي اثنين من متسلقي الجبال أحدهما إيطالي والآخر بريطاني كانا قد فقدا أثناء محاولتهما تسلق ما يعرف بأنه "جبل الموت" في باكستان. ولقي المتسلق البريطاني حتفه في نفس مكان وفاة والدته قبل 24 عاماً.

وكان الإيطالي دانيلي ناردي وزميله توم بالارد يحاولان القيام بتسلق نادر في الشتاء لجبل نانكا بربت بمنطقة الهيمالايا، وهو ما يعتبر من أصعب إنجازات تسلق الجبال في العالم. ويبلغ طول الجبل 8126 مترا.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن توم بالارد البالغ من العمر 30 عاما ذهب لتسلق جبل نانجا باربات مع الإيطالي دانييل ناردي البالغ 42 عاماً في الـ 22 من شباط/فبراير الماضي، وفقد الاتصال بهما في يوم 24 من نفس الشهر.

وكتب السفير الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو على تويتر "بحزن بالغ أعلن انتهاء البحث عن دانيلي ناردي وتوم بالارد لأن... فريق البحث أكد أن الظلين اللذين رصدا على (طريق) ماميري، على ارتفاع 5900 متر تقريبا، هما لدانيلي وتوم. ارقدا في سلام".

ويعتقد أن الجثتين على ارتفاع كبير على طريق ماميري الخطير بجبل نانكا بربت، وهو طريق لم ينجح أحد أبدا في تسلقه. ويعني ذلك أن من غير المرجح انتشال جثتيهما.

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